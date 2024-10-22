Фильм «Ученик. Восхождение Трампа», который должен был выйти в российских кинотеатрах 31 октября, временно покинул график релизов российского проката. Об этом RTVI сообщили в кинокомпании «Атмосфера кино».

Новая дата начала проката и причины переноса пока не сообщаются.

Первые публичные показы картины уже состоялись на кинофестивале «Послание к человеку» в Санкт-Петербурге. Лента «Ученик. Восхождение Трампа» открыла киносмотр 18 октября.

В центре сюжета фильма — молодой и никому неизвестный Дональд Трамп, сын влиятельного бизнесмена Фреда Трампа. Главный герой мечтает изменить облик Нью-Йорка семидесятых, сделать город, погрязший в преступности и безработице, «снова великим». Трамп хочет заявить о себе на рынке недвижимости и построить роскошные отели-небоскребы. Он знакомится с адвокатом по имени Рой Кон — беспринципным, изворотливым и талантливым. Поняв, что Дональд — молодой человек с большим потенциалом, Рой стал обучать его искусству использовать в своих целях чужую жажду наживы и власти.

Кон научил Трампа трем главным правилам политика:

Правило 1: Атакуй. Атакуй. Атакуй.

Правило 2: Ничего не признавай. Отрицай все.

Правило 3: Всегда заявляй о победе и никогда не признавай поражения.

Роль будущего президента США в картине исполнил Себастиан Стэн, номинированный на премию «Эмми» за роль в сериале «Пэм и Томми», а также известный по роли Баки Барнса в фильмах Marvel. Роя Кона сыграл обладатель премии «Эмми» за роль в «Наследниках» Джереми Стронг. Режиссерское кресло занял лауреат Каннского фестиваля, датский кинематографист иранского происхождения Али Аббаси, для которого эта работа стала первой лентой на английском языке.