С 1 сентября по 23 октября в России средний чек на посещение ресторана вырос на 12% и достиг 2920 рублей, при этом количество посещений увеличилось на 4%. Это контрастирует с тенденцией первых восьми месяцев года, когда посещаемость заведений общепита снижалась. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные «Платформы ОФД».

Наибольшие суммы в счетах отмечены в Санкт-Петербурге (5820 рублей) и Москве (4350 рублей). Однако именно в двух столицах число походов в рестораны сократилось на 2%. Как отмечает газета, это свидетельствует о переходе к модели более осознанного и премиального потребления.

Основной рост рынка обеспечили регионы: в Челябинске средний чек достиг 4708 рублей, в Новосибирске — 3788 рублей, в Краснодаре — 3780 рублей. При этом в Нижнем Новгороде посещаемость выросла на 10%, в Казани — на 9%, в Уфе — на 7%. Незначительное снижение числа покупок зафиксировано только в Самаре и Воронеже.

Эксперты связывают осеннюю динамику с похолоданием, которое заставляет людей выбирать уютные рестораны вместо летних веранд, где гости чаще заказывают премиальные блюда и напитки. Рост цен также остается важным фактором увеличения среднего чека.

Ранее исследование «СберАналитики» показало перераспределение ресторанных потоков в Москве: в разных районах столицы отмечается либо смещение в массовый сегмент, либо повышение премиальности заведений.