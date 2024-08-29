С 12 по 22 сентября 2024 года в 26 городах России пройдет двенадцатый фестиваль документального кино о новой культуре Beat Weekend. В программе — зрительские хиты летнего Beat Film Festival, а также фильмы фестиваля прошлых лет.

Откроет фестиваль картина «Мишель Гондри: DIY» — биографии режиссера, известного своими новаторскими работами в кино и клипах. Также покажут и другие популярные новинки: «Бонни» о голливудском кастинг-директоре Бонни Тиммерман, кинобиографию нью-йоркского фотографа Джеймса Хэмилтона «Без фильтров», «Двадцать лет со Смешариками» о создателях анимационного сериала про мир Ромашковой долины, прощальное выступление японского композитора «Рюити Сакамото: Последний концерт», «CEO Будущего» про пятерых студентов элитной швейцарской бизнес-школы и «Ник Кейв и The Birthday Party» о первой группе знаменитого музыканта.

В каждом городе пройдет единственный показ победителя конкурсной программы «Док Индустрия» 2024 — фильма «4:30» Василия Овчинникова, рассказывающего о незрячем пенсионере, который собирается пробежать марафон.

В программе Best of Beat зрители увидят лучшие фильмы Beat Film Festival прошлых лет: «Аалто», «Линч/Оз», «Colette, любовь моя», «Бег — это свобода».

Beat Weekend пройдет в главных городских кинотеатрах и на ключевых культурных площадках. В Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Новосибирске к показам фильмов добавится образовательная программа с участием местных культурных деятелей, предпринимателей, журналистов и представителей городских сообществ.

Beat Film Festival — международный фестиваль документального кино о новой культуре, существующий с 2010 года в Москве. Он знакомит зрителей с актуальным миром музыки, современного искусства, медиа, уличной культуры, моды, спорта и новых технологий.