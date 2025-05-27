В пятницу, 24 мая, в музее-заповеднике Абрамцево в Московской области состоялось торжественное открытие персональной выставки художника Петра Пророкова, члена Союза кинематографистов СССР и Российского союза художников. Экспозиция под названием «Водный туризм — залог здоровья» приурочена к 80-летию мастера. Выставка продлится до 20 июля.

Петр Пророков работал в качестве художника-постановщика на таких фильмах «12 стульев» Марка Захарова, “Generation П” и “Ампир V” по книгам Виктора Пелевина, «Дуэнья», «Поздняя любовь», «Дневной поезд», «Осенняя история». Художник живет и работает в Абрамцеве, здесь живут его сын Николай и внучка Мария, здесь же жили его отец и мать.

“Киновед Винсент Ла Брутто обращает внимание на то, что в итоге в воплощении полноты визуального повествования участвуют три волшебника. Это режиссер, оператор-постановщик и художник-постановщик. И в этом взаимодействии последнему, то есть художнику-постановщику, отводится роль того, кто задает этот визуальный нарратив вне нарратива, вне отношений персонажей и вне их характеров, продлевая за границы кадра ту среду, благодаря которой мы верим в то, что происходит на экране. И в данной выставке происходит очень интересное преломление этого принципа, поскольку мы видим работы, созданные художником-постановщиком, но не в пространстве фильма, а сами по себе. То есть получается, что здесь, помимо работы этого средового волшебства, присутствует также художник-постановщик в качестве непосредственно рассказчика, то есть и сценариста, режиссера”, — сказала во вступительном слове внучка Петра Пророкова, кандидат философских наук Мария (Марыся) Пророкова.

Пётр Борисович Пророков родился 15 июля 1945 в семье народного художника СССР, лауреата Ленинской и двух Сталинских премий Бориса Ивановича Пророкова и искусствоведа Софьи Александровны Пророковой. В 1960-х годах он учился на художественном факультете ВГИКа в мастерских М.А. Богданова, Г.А. Мясникова и П.И. Пашкевича. Был женат на художнике-мультипликаторе Елене Пророковой (1948-2022), авторе таких анимационных фильмов, как «Последний лепесток», «Выход. Потоп сознания», «Сказка о глупом муже».

В 1987-1991 года Пророков участвовал в создании музея Ленина в Казани и музея Хо Ши Мина в Ханое. С середины 1990-х годов по 2021 год возглавлял компанию «4 pro», занимавшуюся разработкой и изготовлением декорационных объектов широкого профиля. Реализовал около 2000 рекламных проектов, оформления городских праздников и мероприятий, в частности, Универсиады в Казани в 2013 году, Азиады в Астане в 2010 году, 25-летия независимости Казахстана в 2011 году, фестиваля молодежи и студентов в Сочи в 2017 году.