В Армении стартовала разработка первой в стране компьютерной игры в жанре open-world, которую уже называют местным аналогом GTA (Grand Theft Auto). Действие проекта развернется в столице — Ереване. Об этом сообщает издание ixbt.am.

Grand Theft Auto (GTA) — одна из самых известных игровых франшиз в истории, насчитывающая семь частей основной линейки и более 450 миллионов проданных копий по всему миру. Серия определила целый поджанр игр с открытым миром, где игрок может свободно перемещаться по вымышленным городам, выполнять миссии, угонять машины и взаимодействовать с окружающей средой, а каждая новая часть задает технологическую планку для всей индустрии.

Главного героя по имени Артур озвучивает и воплощает рэпер Мишо. По задумке авторов, персонаж с непростым прошлым пытается изменить свою жизнь, а игрок сам выбирает, каким путем он пойдет. Продюсером проекта выступает Рафаэль Тадевосян.

Разработчики обещают практически полностью воссозданный Ереван в формате открытого мира — как в культовой серии GTA. Игроки смогут свободно перемещаться по городу, взаимодействовать с неигровыми персонажами и влиять на развитие сюжета. Проект сочетает свободный геймплей, реалистичную физику автомобилей, живой городской мир и оригинальный саундтрек.

Релиз игры запланирован на декабрь 2026 года. Первый тизер разработчики обещают показать уже в ближайшее время.

Тем временем поклонники культовой серии ждут выхода GTA VI. Релиз новой части криминального боевика состоится 19 ноября на PS5 и Xbox Series X. По слухам, версия для ПК может появиться уже в феврале 2027 года — такой информацией поделились бывшие разработчики Rockstar с инсайдером DetectiveSeeds. Если данные подтвердятся, промежуток между консольным и ПК-релизом составит всего четыре месяца.