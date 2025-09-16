В подмосковном наукограде Черноголовка с 4 октября по 4 ноября пройдет выставка-дрейф «Резонанс» — финальный проект художников первого сезона арт-резиденции «Гало». Это первая резиденция в России на стыке искусства и науки, предоставившая художникам возможность не только изучить научный контекст города, но и непосредственно исследовать процессы в физико-химических институтах и лабораториях.

Выставка объединяет работы четырех художников: Марии Иньковой, Дарьи Неретиной, Мая Стерлеговых и Сергея Костырко. Экспозиция разместится в трех городских пространствах Черноголовки: Доме ученых НЦЧ РАН, бывшем здании городского ЗАГСа и Корпусе общего назначения ФИЦ ПХФ и МХ РАН. Художники обратились к теме резонанса, рассматривая его не только как физическое явление, но и как принцип, связывающий природу, искусство, науку и человеческое восприятие.

Проект выстроен в виде единого маршрута вдоль главной магистрали города, что позволяет зрителям погрузиться в искусство, вдохновленное средой наукограда, и одновременно по-новому увидеть сам город. Как отметила программный руководитель арт-резиденции Мария Туркина, художники стали проводниками, настраивающими связи между наукоградом и человеческим опытом.

Междисциплинарное направление, курируемое Дарьей Болдыревой, представлено тремя художниками. Мария Инькова в проекте «Lucida Morgana» исследует природу миража через фотографии и видео, предлагая опыт естественного созерцания. Дарья Неретина в работе «Пост-культурные: в тени» изучает новый пейзаж на стыке человеческого труда и дикой природы, используя графику, сканограммы и объекты. Май Стерлеговых в проекте «Озарение» анализирует связь человека и среды через ольфакторный портрет Черноголовки.

Направление «искусство и наука», разработанное в партнерстве с Центром Art & Science Университета ИТМО под кураторством Христины Отс, представлено проектом Сергея Костырко «Morphonie: Звучание форм». Художник совместно с научным сотрудником ФИЦ проблем химической физики и медицинской химии РАН Владимиром Ракитиным преобразовал микроскопические поверхности материалов для солнечных батарей в звуковые и объемные формы. Архитектурный облик проекта и 3D-объекты созданы совместно с художницей Марией Купцовой.

Выставка «Резонанс» станет первым масштабным художественным проектом в области актуальной культуры для города Черноголовка, демонстрирующим взаимное усиление науки и искусства через различные медиа и подходы.