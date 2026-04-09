9 апреля в историческом пространстве «Елисеевского» на Тверской улице Фонд поддержки современного искусства Cosmoscow объявил победителей ежегодных программ 2026 года и представил предаукционную выставку. Лауреатами стали: Игорь Самолет («Художник года»), филиал Третьяковской галереи в Самаре («Музей года») и творческое сообщество МИРА из Суздаля («Институция года»).

«С момента своего создания в 2017 году Фонд Cosmoscow следует миссии системной поддержки современного искусства в России, реализуемой в том числе в рамках программ „Художник года“, „Музей года“, „Институция года“, „Куратор года“ и других, — отметила директор Фонда Анастасия Иванова. — Роль ежегодного благотворительного аукциона выходит далеко за рамки сбора средств на проекты в области современного искусства. Это важнейший инструмент открытия новых имен».

Программа «Художник года» нацелена на финансирование новых работ современных авторов. Экспертный совет 2026 года, в который вошли Екатерина Лапшина, Анзор Канкулов, Полина Бондарева, Софья Троценко и Мария Калинина, предложил кандидатуры, а финальный выбор сделал Попечительский совет Фонда. Победитель Игорь Самолет — выпускник Сыктывкарского государственного университета и Московской школы фотографии и мультимедиа им. А. Родченко. Художник работает на границе фотографии и инсталляции, исследуя человеческие отношения и современную жизнь, большая часть которой сегодня происходит онлайн. Его проект будет представлен на ярмарке Cosmoscow, а работы лягут в основу визуального фирменного стиля выпуска.

В основе программы «Музей года» — содействие пополнению коллекций российских учреждений работами современных художников, переустройству собраний и реставрации. Филиал Третьяковской галереи в Самаре открылся в отреставрированном здании Фабрики-кухни — шедевре конструктивизма, спроектированном Екатериной Максимовой и построенном в 1932 году. Сегодня это современное музейное пространство с выставочными, просветительскими и издательскими проектами, творческими мастерскими, арт-резиденцией «Художник +» и «Соседским огородом», объединившим локальное сообщество вокруг тем растениеводства, экологии и любви к искусству.

Победитель в номинации «Институция года» — творческое сообщество МИРА из Суздаля — получит финансирование на реализацию проекта в рамках ярмарки. Экспертный совет 2026 года составили Ольга Профатило, Дмитрий Буткевич, Сергей Ковалевский, Екатерина и Андрей Теребенины, Ирина Горлова. МИРА — некоммерческая культурная институция, центр современного искусства и культурного туризма, который выстраивает сеть сотрудничества с художниками, кураторами, режиссерами, музыкантами и исследователями.

Куратором 13-го Благотворительного аукциона выступил Азу Нвагбогу — основатель LagosPhoto Festival и African Artist Foundation, куратор первого национального павильона Бенина на 60-й Венецианской биеннале. С 2021 года он входит в рейтинг ArtReview «100 самых влиятельных людей арт-мира» (в 2025 году — 45-е место). В подготовке предаукционной выставки «Архитектура мечты» принял участие куратор Фонда Cosmoscow Алексей Масляев.

Концепция выставки исследует, как в эпоху нарастающих разломов проявляется радикальная форма солидарности, рождающаяся из воображения. Художники не просто фиксируют существующий порядок вещей — они выстраивают собственные вселенные. В экспозицию вошли 27 лотов: 24 работы российских художников и три произведения зарубежных авторов. Ведущим торгов выступит Андрей Малахов. Аукцион пройдет 13 апреля при поддержке партнеров: Sber Private Banking, R4S, Beluga, Tete de Cheval, Edis.