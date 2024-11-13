16 ноября в арт-пространстве Cube.Moscow пройдет открытие 15 новых экспозиций современного искусства. Большинство выставок будут доступны для посетителей до 15 декабря 2024 года.

В большом выставочном зале Cube.Moscow галерея «КультПроект» представит коллективную выставку «Архипелаг Утопий» под кураторством Юлии Манусевич и Ирины Солнцевой. Экспозиция посвящена архитектурным фантазиям и утопическим представлениям, которые воздействуют на сознание и поведение людей через свою образную и убеждающую природу.

На выставке представят работы 15 современных российских художников, среди которых Семен Агроскин, Кирилл Александров, Татьяна Баданина, Тимур Башкаев, Сергей Гребенников, Дарья Коновалова-Инфанте, Максим Ксута, Владимир Кузьмин, Владимир Наседкин, Пётр Перевезенцев, Егор Плотников, Катерина Сысоева, Наталия Хлебцевич, Игорь Шелковский, Кирилл Rave.

По словам создателей проекта, зритель сможет отправиться в путешествие по «островам» — по проекту-фантазии, проекту-утопии, где каждый участник, прежде всего, — мечтатель, конструирующий свои представления о гармоничном мире, и человек, предвидящий и заглядывающий в будущее. Зрителю предоставляется роль со-мечтателя, человека, которого мы призываем к гармонии «внутри и вокруг».

Помимо «Архипелага Утопий» в Cube.Moscow также откроются персональные выставки Каролины Росляк «Праздник местного значения» от Cube.Market, Людмилы Константиновой «Put on Your Red Shoes and Dance the Blues» в Syntax Gallery, Сардора Эркинова «Сад влюбленных» в TRIPTYCH Gallery и многие другие.