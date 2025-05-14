16 мая в музее-заповеднике «Царицыно» откроется V Триеннале текстильного искусства и современного гобелена, крупнейший международный конкурс работ ручного ткачества.

В экспозиции, которая продлится до 30 ноября 2025 года в Хлебном доме, будут представлены 83 работы художников из России, Беларуси, Молдовы и Аргентины, созданные специально для Триеннале. Тема выставки — «Многообразие связей. Нити, разрывы, соединения».

Кураторы экспозиции — Ольга Докучаева и Анна Карганова, архитектурное пространство разработано бюро PS Culture. Жюри отобрало для участия в проекте семь инсталляций для экспонирования в парке, 32 текстильных арт-объекта и 43 классических гобелена.

Помимо конкурсной программы, Триеннале включает выставку мини-гобеленов, сателлитную выставку «Нити: метод или образ» и сайт-специфик объект «Сеть, в которой мы живем». В параллельной программе запланированы интерактивные и образовательные экскурсии, лекции и другие мероприятия.