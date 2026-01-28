С 18 февраля по 17 мая в Центре Вознесенского будет проходить масштабная выставка-мистификация «Король шутов и дураков. Занимательная выставка о плуте Тиле Уленшпигеле и о том, как сложилась его жизнь». Проект, курируемый Сергеем Хачатуровым и Дмитрием Хворостовым, представляет собой интеллектуальный детектив и визуальный аттракцион, посвящённый эволюции образа главного европейского трикстера.

Выставка построена как «пародийная монография» и разделена на четыре тематических блока. В первой части, «Карнавал», исследуются истоки образа Уленшпигеля в античных Сатурналиях и средневековой праздничной культуре. Второй раздел, «Spiegel — Spiel», раскрывает механизмы смеха, игры и пародии в искусстве Средневековья и Нового времени, где ключевой фигурой выступает Рембрандт. Третья часть, «Костер», посвящена трансформации Тиля в героя-борца благодаря роману Шарля де Костера и его советским интерпретациям. Завершает экспозицию раздел «Тилевидение», который рассматривает возрождение архетипа трикстера в медийной культуре периода Оттепели и Перестройки.

В экспозиции представлены произведения западноевропейских мастеров, включая Брейгеля, Дюрера, Рембрандта, Йорданса, а также работы советских художников — Алексея Кравченко, Леонида Зусмана, Евгения Кибрика. Материалы предоставлены ГМИИ им. А. С. Пушкина, «Галеев-Галереей», Библиотекой иностранной литературы им. Рудомино и частными коллекционерами.

В рамках выставки запланирована публичная программа: лекции, посвященные антропологии образа шута, феномену трикстера в искусстве и связи карнавальной культуры с революционными событиями.