22 ноября, к своему второму дню рождения, Центр «Зотов» представит выставку «Русское невероятное». Проект посвящен источникам вдохновения конструктивистов. Экспозиция объединит произведения отечественного искусства от Средних веков до наших дней: древнерусскую живопись и кинетизм, конструктивизм и нонконформизм, авангард и современное искусство.

Экспозиция проведет посетителя путем исканий и открытий художников сквозь подразделы выставки «Безмерно», «Навеки», «Вот-вот», «Посреди», «Живо», «Ввысь», «Лихо», «Неудержимо», «Запредельно», «Вопреки». Они познакомят зрителя с основополагающими для конструктивизма феноменами: направленность на процесс, а не на результат; изменчивость ценностных ориентиров; объединение во имя глобальной идеи; склонность к крайностям; неуемность устремлений.

С экспонатами конструктивистов будут соседствовать как работы нонконформистов, так и современных художников, которые помещают конструктивизм в более широкий культурный контекст, рождая неожиданные пересечения. Среди художников, представленных на выставке, — Павел Филонов, Николай Суетин, Кузьма Петров-Водкин, Наталия Гончарова, Иван Леонидов, Яков Чернихов, Эрик Булатов, Юрий Аввакумов, Вячеслав Колейчук, Илья Кабаков, Игорь Шелковский, Виктор Пивоваров, «Синие носы», Роман Сакин, Красил Макар и другие.

На выставке будут собраны живопись, скульптура, графика и декоративно-прикладное искусство. Всего в экспозиции 144 экспоната из 29 государственных музеев и галерей.

Выставку будет сопровождать насыщенная параллельная программа. В рамках музыкальной программы пройдет диджей-сет электронного музыканта Яны Кедриной (Kedr Livanskiy) и концерт композитора Владимира Мартынова.

«Зотов.Кино» представит кураторскую программу «Небывальщина», посвященную невероятному в отечественном кино от советского авангарда до постсоветского андеграунда. В нее вошли фильмы, интерпретирующие архетипичные мотивы и национальные мифы — от сказочных и фольклорных (заглавный фильм программы — «Небывальщина», 1983, Сергей Овчаров) до космических и инопланетных фантазий («Контакты», 2023, Дмитрий Моисеев). А также мистических («Упырь», 1997, Сергей Винокуров), фантастических («Трудно быть Богом», 2013, Алексей Герман) и религиозных («Андрей Рублев», 1966, Андрей Тарковский) сюжетов.

Лекторий к выставке откроется до старта работы проекта, 5 ноября, циклом «Беседы о пространстве» Анны Замрий — куратора выставки «Русское невероятное». Лекции Марии Кравченко, ведущей программы Old Russia with Masha на «Серебряном дожде» о малоизвестных людях и фактах отечественной истории до и после 1917 года, погрузят посетителей в мир изобретений начала XX века, которые оказали большое влияние на культуру и быт 1920—1930-х. Также в рамках выставочного проекта пройдет лекторий от Музея архитектуры им. Щусева об архитектуре: русском деревянном зодчестве, кинетике русского авангарда, утопических проектах конструктивистов и рационалистов и высотном строительстве в 1920—1930-х годах.