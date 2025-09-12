В Центре «Зотов» 25 сентября откроется выставка «Внутри города. Искусство архитектурного макета». Выставка объединит работы более 25 известных архитектурных бюро, паблик-арт художников и дизайнеров.

Проект впервые представит макет как самостоятельное направление искусства и главный язык архитекторов. Автор идеи выставки — Даниил Катриченко, основатель Генпро. Куратор — Илья Мукосей. Экспозиция разделена на пять тематических разделов, каждый из которых раскрывает различные аспекты искусства архитектурного макетирования.

В разделе «Макет создает» макет представлен как инструмент творческого поиска архитектора. Здесь будут показаны макеты Николая Полисского, включая рабочий макет ленд-арт проекта в Японии и эскизные макеты скульптур для набережной в Балахне. Также представлена серия макетов для проекта отеля в Ялте от бюро ПРОЕКТ МЕГАНОМ.

Раздел «Макет говорит» демонстрирует, как архитекторы с помощью макетов рассуждают о своем творчестве. Центральным экспонатом станет макет жилого комплекса «Бродский» архитектурного бюро «Цимайло, Ляшенко и партнеры». Также будут представлены работы Тотана Кузенбаева, показывающие здания в виде саженцев с видимыми коммуникациями.

В разделе «Макет работает» посетители смогут через стекло наблюдать за реальным рабочим процессом макетной мастерской, где мастера создают новые и реставрируют старые макеты. Бюро KAMEN представит макет-трансформер.

Раздел «Макет учит» посвящен образовательной функции макетов. Здесь будут выставлены работы ведущих архитектурных школ, включая коллективный макет «Трансформатор, или Марсельский суп» учебной студии Александра Бродского и Надежды Корбут.

В разделе «Макет напоминает» представлены модели памятников архитектуры, включая Казанский собор в Санкт-Петербурге и Храм Христа Спасителя в Москве. Старейшим экспонатом станет макет Колизея работы итальянского мастера Антонио Кика второй половины XVIII века. Особый интерес представляет фрагмент большого деревянного макета центральной части Москвы, создававшегося с конца 1960-х годов.

Архитектор Юлия Наполова отмечает, что выставка впервые показывает макет не только как прикладной инструмент, но и как самостоятельное произведение искусства. Вход на выставку обозначен архитектурной инсталляцией «Внутри города», представляющей собой ажурную конструкцию с типологией архитектуры.

В рамках параллельной программы выставки состоятся лекции, паблик-токи от ведущих архитекторов и экспертов индустрии, а также мастер-классы от представителей известных архитектурных бюро страны.