11 и 12 октября в залах Цеха Красного и Цеха Белого ЦСИ Винзавод пройдет одиннадцатый маркет молодого современного искусства WIN-WIN. В этом сезоне в ярмарке примут участие более 100 художников.

WIN-WIN позволяет не только купить за небольшие суммы произведения искусства молодых авторов и поддержать их, но также пообщаться с художниками, стать частью арт-коммьюнити и просто посмотреть на работы.

Осенний маркет современного искусства WIN-WIN представил экспертный совет, в который вошли признанные специалисты арт-сферы. Куратор и продюсер выставочных проектов Екатерина Савина будет оценивать работы вместе с художником Алексеем Веселовским — основателем лаборатории экспериментальной печати ПиранезиLAB и руководителем магистерского профиля «Печатная графика» в Школе дизайна НИУ ВШЭ. Экспертизу дополнит независимый куратор, галерист и исследователь Дарья Ярцева, а также искусствовед Полина Могилина, занимающая пост главного куратора галереи «Триумф» и известная своими экспозиционными решениями.

Также названы все участники ярмарки этого сезона, их немало, но уже можно попробовать отыскать своих фаворитов: Валерия Сигарева, PRIKOL, Анастасия Кашуба, Анастасия Малиновская, DArt, Белла Новинькова, Резеда Мулюкова, Ева Хисина, САТИ, Илья Ершов, Рита Мурадян, Misha Suér, Дмитрий Хлебников, Павел Дибров, Аня Кармалита, Александра Полгар, Дина Боровик, Александра Демидова, Катя Косова, Никита Шишкин, Оля Леонтьева, Оксана Муратова, Стас Шакарвис, Антон Черников, Кирилл Бжедугов, Лиза Шилос, Варвара Гранкова, Любовь Ремизова, Мария Кароль, Алена Троицкая, Максим Демин, Милагрелия, Мара Пилясинская, Анна Панченко, САША РАЙТ, Лена Троянская, Анна Кострюкова, Анастасия Куликова, Алина Ямбаева, Алина Стерхова, Ася Мотина, Варя Щука, Катя Жилина, Вера Куликова, Женя Эйснер, Ирина Петровская, Лена Козлова, Aul love, Алина Кордюченко, Витя Повезло, Сергия Козлова, Виталий Логинов, Оля Васильева, Нат Тинякова, Катя Никитина, Никита Орлов, Виктория Шмыговская, Wooden Yooden Kukluden, Валюшка в стране керамики, Наташа Вадя, Степан Лысенко, Алина Ващенко, Ольга Галицкая, Ксения Балабух, Анна Куняева, Инна Гришечкина, Мадина Беликова, Юлия Кернер, Виктор Перельман, Евгения Тулянкина, Григорий Свердлов, Nadezhda Strokan, Елизавета Копылова, Мария Митрофанова, Саша Климова, Наталья Конюкова.

Также в ярмарке примут участие арт-объединения Феррум Фабер, Сезонные действия, AAcademy19, ACCURATE, Центр современной культуры «Смена», Error 504, хавáй-бомбáй и Анна Бутусова, тятр свэга, М.О.Х, ВИА ЧССХА ПЕСКОСТРУЙЩИКИ, КУЗОВОК, Музей Музеев Венеция, Chicory, bookelab лаборатория книжной телесности, Russian Independent Selfpublished (Лена Холкина и Наталья Балута). Кроме того, работы своих постоянных авторов покажут галереи: творческая точка «ГУТЕНБЕРГ», Belova Art Gallery, аu gallery, TEXTURA gallery, Artocratia Gallery, Галерея «573», ZERNO GALLERY, TRIPTYCH gallery, ArtTube Editions, Галерея Барн.