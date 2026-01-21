28 января в московской галерее ART&BRUT начнет работу персональная выставка художника Кирилла Доешвили «Хрустальное солнцестояние в треугольнике двух ветров». Проект представляет собой альтернативное философско-эзотерическое пространство, населенное особыми персонажами, которые стремятся к духовному возвышению.

Согласно концепции экспозиции, она описывает отдельное бытийное измерение, где существуют пробужденные существа. Эти персонажи пытаются «дотянуться» до ангелов, которые, по замыслу автора, находятся на высшей ступени свободы. Герои стремятся избавиться от ошибок и заблуждений, чтобы приблизиться к пониманию «чистой видимости». Действие разворачивается в условном будущем, где покорение четвертого измерения представляется возможным.

Среди персонажей этой вселенной — призрак Ио, способный видеть будущее, и девушка Иола, которая ищет свою любовь и обладает даром перемещения во времени. В экспозиции представлены неземные существа, духи, животные и ангелы, обладающие особыми дарами.

Художник Кирилл Доешвили родился в Санкт-Петербурге, где изучал искусство, философию, поэзию и литературу, а также посещал курсы при Санкт-Петербургской академии художеств им. И. Е. Репина. Он является участником российских и международных выставок, его работы находятся в частных коллекциях в России, США, Австралии, Англии, Германии и Чехии. С 2022 года художник живет и работает в Москве.

В своем творчестве Доешвили стремится познавать объекты через «приключение восприятия», выходя за рамки классических законов перспективы. Для него процесс рисования становится диалогом, а каждая работа представляет собой новую динамичную ситуацию, связанную с другими общей логикой и персонажами.