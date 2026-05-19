В Доме культуры «ГЭС-2» открывается выставка «Москва — Ханой. Ландшафты оптимизма». Она посвящена тому, как типовое социальное жилье второй половины XX века в двух столицах — советской и вьетнамской — постепенно превращалось из безликих панельных коробок в индивидуальные, обжитые дома. Проект создан вместе с вьетнамским архитектором Чунг Маем, участником Венецианской биеннале-2025.

Экспозиция представляет собой лабиринт из трех частей. Первая рассказывает о московских микрорайонах 1950—1970‑х и о советских жилищных экспериментах для Узбекистана, Ганы и Вьетнама. Вторая посвящена вьетнамским коллективным домам КТТ. Третья объединяет их историями вьетнамской диаспоры в Москве и русской — во Вьетнаме.

Кураторы (среди которых Марк Акопян, Артем Тимонов и Елена Яичникова) сделали архитектуру выставки почти осязаемой: в масштабе 1:1 воссоздана планировка шестнадцати реальных квартир, а для основного объема использовано 1500 квадратных метров полупрозрачной ткани. Художники Камил и Сания Саженские привезли из Ханоя 14 часов видео и напечатали на 3D-принтере инсталляции из 14 кг пластика. Алексей Боголепов собрал панораму из 43 фотографий, запечатлев 79 архитектурных объектов.

Выставка исследует, как жители достраивали балконы, разбивали грядки на крышах, ставили на подоконники тропические растения и вплетали национальные узоры в типовой интерьер. По словам кураторов, это взгляд на модернизм не как на элитарный стиль, а как на живой, адаптивный опыт. Отдельный сюжет — история первого независимого художественного пространства Ханоя «Салон Наташа», созданного вьетнамским художником и его женой-филологом из России.