Компании Sony Pictures Entertainment и Pop Mart объявили о запуске в разработку полнометражного фильма о Лабубу, основанного на вселенной The Monsters. Как сообщает Deadline, режиссером выступит Пол Кинг, известный по дилогии о Паддингтоне и фильму «Вонка». Вместе с ним над сценарием будет работать Стивен Левенсон, лауреат «Тони» за мюзикл «Дорогие эван Хансен» и номинант на «Эмми» за сериал «Фосси/Вердон».

Проект находится на ранней стадии разработки. Создатели планируют сочетать игровое кино с CGI-анимацией. Дата выхода пока не назначена.

Автором оригинальных персонажей выступил художник Касин Лунг, родившийся в Гонконге и выросший в Нидерландах. В 2015 году он выпустил серию книг «Трилогия монстров», где впервые появились Лабубу и другие обитатели вселенной The Monsters. Лунг вошел в команду фильма в качестве исполнительного продюсера.

Продюсированием также займутся Майкл Шефер («Марсианин») и Вэньсинь Шэ («Прекрасный день по соседству»). От Sony Pictures за проектом следит Бриттани Моррисси.

Анонс состоялся в Париже в рамках мирового выставочного тура The Monsters, посвященного десятилетию франшизы.