В разработке находится телевизионная драма, посвященная ранним годам жизни певицы Селин Дион и ее семьи. Проект под рабочим названием «Growing Up Dion» («Взросление Дион») станет первой официально поддержанной семьей артистки адаптацией ее биографии, сообщает Deadline.

Шоураннером выступила Зои Грин, известная по работе над сериалами «Сирена» и «Карнивал Роу». Сценарий основан на книге «Dion, A Family Saga», написанной племянником певицы Джимми Дионом. Продюсером проекта станет брат Селин Дион — Жак Дион.

Сериал расскажет о детстве певицы в канадской провинции Квебек и ее взрослении в скромной семье, где царила музыка. В центре сюжета — отношения Селин Дион с матерью Терезой и динамика в большой семье, где у певицы было 13 братьев и сестер. Эти связи, по замыслу создателей, определили ее путь к мировой славе.

Производством занимается компания Diamant Rouge Entertainment из Лос-Анджелеса. В настоящее время проект предлагается международным покупателям. Кто исполнит роль Селин Дион, пока не объявлено. Ранее певицу играли Валери Лемерсье в музыкальной комедии-драме «Алин» 2021 года и Кристин Гавейн в фильме 2008 года.

Селин Дион — одна из самых популярных певиц в истории, семь ее альбомов проданы тиражом не менее 10 млн копий каждый. В последние годы артистка боролась с синдромом мышечной скованности, но сейчас вернулась к хорошей форме и планирует концерты в Париже.