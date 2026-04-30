Широкий прокат аниме «Возвращение кота» от студии Ghibli, выставка о быте художников русского авангарда в центре «Зотов», хоррор «Полутон» от A24 с объёмным звуком, а также массовая рок-репетиция в Новослободском парке. Рассказываем в материале RTVI, какие события посетить в первые майские выходные — с 30 апреля по 4 мая.

«Возвращение кота»

кадр из фильма «Возвращение кота»

Кинопрокатная компания Vereteno совместно с RWV Film выпустила в широкий прокат анимационный фильм «Возвращение кота» от студии Ghibli. Премьера состоялась 30 апреля. Режиссёр — Хироюки Морита, выбранный лично Хаяо Миядзаки.

Сюжет рассказывает о школьнице Хару, которая спасает необычного разноглазого кота. Спасённый оказывается принцем Кошачьего королевства, а его отец решает сделать девочку невестой своего сына. Хару предстоит опасное приключение, в котором она рискует навсегда потерять себя, постепенно превращаясь в кошку. Фильм связан с аниме «Шепот сердца» (1995): именно там впервые появился Барон Гумберт фон Зиккинген — статуэтка кота, оживающая в воображении героини. В новой картине Барон становится полноценным персонажем и получает собственную историю.

«Метр квадратный»

«Метр квадратный» Северин Инфантэ

30 апреля в SISTEMA GALLERY открывается проект Северина Инфантэ «Метр квадратный», посвящённый переосмыслению понятия универсальной меры. Куратор Ирина Горлова предлагает зрителю шагнуть в Ноль-пространство — область, где привычные координаты размываются в темноте.

В основе экспозиции лежит метрический ряд как композиционный приём: повтор одинаковых модулей через равные промежутки создаёт ощущение внутреннего пульса. Художник обращается к истории метра — от идеи Джона Уилкинса до французского декрета 1795 года. Выставка продлится до 31 мая.

«Дом 21. В гостях у художников»

30 апреля в Центре «Зотов» открывается выставка «Дом 21. В гостях у художников», посвящённая квартирам-мастерским дома на Мясницкой, 21, где в 1920—1930-х годах жили и работали ключевые фигуры русского авангарда.

Куратор Анна Замрий и архитекторы Евгений Асс и Кирилл Ширяев создали метафорическое пространство двора, подъезда и пяти квартир. Посетители увидят более 230 оригинальных работ из 22 музеев и частных собраний, включая Третьяковскую галерею и Русский музей. Выставка работает до 30 августа и сопровождается лекциями, кинопоказами и городскими прогулками.

«Полутон»

кадр из фильма «Полутон»

30 апреля в российский прокат вышел хоррор «Полутон» от студии A24. Фильм также можно увидеть на бесплатном показе, организованном Skillbox совместно с кинопрокатной компанией «Про:взгляд».

Дебютный фильм канадского режиссёра Иана Туасона рассказывает о ведущей подкаста о паранормальном, которая получает жуткие аудиозаписи и впускает кошмар в свою реальность. Картина исследует природу страха через объёмный 3D-аудиоландшафт, где звук становится полноценным действующим лицом. После просмотра состоится обсуждение с экспертом Аленой Куделиной.

«(НЕ)известный. Константин Горбатов»

Фото предоставлено пресс-службой Музея «Новый Иерусалим»

В Музее «Новый Иерусалим» открылась выставка «(НЕ)известный. Константин Горбатов» к 150-летию со дня рождения художника. Проект объединяет более 80 живописных и графических работ, а также архивные документы, письма и фотографии.

Экспозиция раскрывает драматичную судьбу мастера русского импрессионизма, вынужденного эмигранта, чьё наследие после войны обнаружили в его берлинской квартире. Ключевой элемент — инсталляция, воссоздающая интерьер той самой квартиры. Выставка продлится до конца августа.

«Baroque Brut»

Тим Парщиков «Times New Roman. Episode III Moscow»

30 апреля галерея ART&BRUT открывает групповую выставку «Baroque Brut», посвящённую барочной чувствительности в современном искусстве. Проект разворачивается вокруг трёх тем — тело, пир и алтарь.

Участниками стали Марина Кастальская, Кирилл Басалаев, Тим Парщиков и другие художники. В рамках экспозиции команда Flowerbazar и Евгений Дашков представят пространственный объект. Куратор — Екатерина Нечаева. Посетить проект можно с 30 апреля по 30 июня.

«Рок 1000»

Фото предоставлено организаторами

1 мая в Новослободском парке в Москве пройдёт самая массовая открытая музыкальная репетиция с участием более 100 музыкантов из разных городов. Участники — будущие исполнители шоу «Рок 1000», которое состоится 30 мая на ЦСКА Арене. Для репетиции установят сцену и профессиональное звуковое оборудование: около 20 барабанщиков, 50 вокалистов и 30 гитаристов исполнят хиты Metallica, Nirvana, Scorpions, «Король и Шут» и других легенд рока.

PA Gallery

25 апреля PA Gallery открывает вторую площадку на Волхонке персональной выставкой Андрея Сяйлева «Время дует. Возмущение материи». Экспозиция в формате кабинета редкостей с тремя нарративами исследует следы «коллективного человека» в истории. Центральный объект — «Ускоритель времени»: вентилятор, который заставляет ощутить, как время не идёт, а «дует», обдавая напором «вечного настоящего».

«КУБ»

Анастасия Короткова, «Археология внутреннего измерения»

С 25 апреля по 24 мая в арт-платформе «КУБ» пройдут 12 проектов. Главный — коллективная выставка цифрового искусства «Несводимость» (студия ЗАРЯ) о символической природе реальности. Также: поп-ап Кати Грановой «Была не была» с найденными любительскими фото на холстах, выставка Маши Челноковой «Своя комната» и стенд PA Gallery с работой Андрея Сяйлева.

«Вы достигли места назначения»

До 11 мая на Винзаводе — итоговая выставка 13 сезона Открытых студий. Десять художников исследуют путь и то, как в путешествии меняется восприятие памяти, времени и идентичности. Оксана Афанасьева превращает камеру хранения в «реликвариум» памяти, Ирина Зюськина создаёт метафору постоянного движения через образ балконов с автобусными стеклами.

«Король шутов и дураков»

До 17 мая в Центре Вознесенского — выставка-мистификация об эволюции образа главного европейского трикстера Тиля Уленшпигеля. Четыре раздела: от античных Сатурналий и Рембрандта до советского героя-борца и архетипа трикстера в культуре Оттепели и Перестройки. Представлены работы Брейгеля, Дюрера, Рембрандта, а также советских художников.

«ВМЕСТЕ»

15 апреля в лечебно-диагностическом комплексе № 62 в Сколково открылась выставка «ВМЕСТЕ» (куратор Сабина Чагина), объединившая российских и зарубежных художников для создания исцеляющей среды в больнице. Участники: Миша Most, Дмитрий Аске, Аристарх Чернышев, а также Максим Петруль (Беларусь), Антонио Оба (Бразилия), Мишель Окпаре (Нигерия). Созданы мультимедийные инсталляции о взаимодействии человека, света и технологий.