Всероссийский конкурс спортивных проектов «Ты в игре», посвященный развитию массового спорта в России, вышел на международный уровень. Об этом RTVI сообщили в пресс-службе конкурса.

В Тюменской области авторы инициативы «Самый подготовленный человек» решили расширить свои масштабы не только за счет увеличения количества участников, но и за счет охвата на международном уровне. В прошлом году за звание самого подготовленного боролись 350 финалистов, включая представителей Беларуси, Казахстана и Мексики.

В этом году согласие на участие уже дали атлеты из Китая, Ирака, Ирана, Сербии, Беларуси, Египта, ОАЭ и других стран. По словам организаторов, мероприятие посетит двоюродный брат наследного принца эмирата Фуджейра, президент Федерации бодибилдинга и фитнеса ОАЭ Абдулла бин Хамад бин Саиф Аль-Шарки.

По итогам 2024 года 56%, или 70 миллионов жителей России регулярно тренировались и занимались спортом. Региональные инициативы играют ключевую роль в этом росте. На Всероссийском конкурсе спортивных проектов «Ты в игре» эти инициативы конкурируют за победу в номинации «Масштаб», которая стала третьей по популярности с более чем 1 000 заявок, поданных с начала пятого сезона.