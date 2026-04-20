25 апреля в московском арт-пространстве «КУБ» стартует новый выставочный сезон. До 24 мая здесь можно будет увидеть 12 экспозиций — от коллективной выставки цифрового искусства до персональных проектов художников из России и Европы.

Центральный проект сезона — коллективная выставка «Несводимость» от мультимедийной студии ЗАРЯ. В основе — философия Павла Флоренского о символической природе реальности. Художники размышляют о том, что остаётся за пределами вычислимого: личность не сводится к внешним проявлениям, а подлинная ценность человека — в способности удерживать противоречия. Среди участников — студия Stain, Мисак Самокатьян, Алексей Руденко, Надя Хухи, Анастасия Короткова, Арина Попова.

В лектории пространства можно будет увидеть поп-ап проект Кати Грановой «Была не была». Художница переносит на большие холсты старые любительские фотографии неизвестных людей, превращая картины в портал в ушедший момент времени.

Галерея MSCA представит выставку выпускницы Московской школы современного искусства Маши Челноковой «Своя комната», подготовленную совместно с брендом divan.ru. В экспозицию войдет объект из специальной коллекции мебели и текстиля, созданной в коллаборации с фондом «Антон тут рядом».

Также в программе: проекты Максима Саввы («Сомнительные перспективы») в галерее Радость, Оли Кройтер («Лучший ремонт кондиционеров») в галерее Синтакс, Елизаветы Вербицкой («Огненная река, Лавр и лимонник») в галерее Небеса, Тины Шибаловой («Метод обнаружения») в галерее МАРШ, Андрея Новикова («Озимандия») в ИнГаллери, коллективная выставка «Заповедное» в галерее Триптих, проект Сергея Вэ («Фантомный свет») в галерее ЛУЧ и выставка Натальи Ситниковой («Биология») в галерее КультПроект. В пространстве PA Gallery покажут работу Андрея Сяйлева из серии «Текущий момент».