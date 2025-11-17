В Лестер-сквер в Лондоне установили бронзовый памятник Бриджит Джонс, героине популярной киносаги. Торжественное открытие было приурочено к 25-летию выхода первой ленты «Дневник Бриджит Джонс». Об этом сообщает Daily Mail. Статуя, созданная лондонской студией 3D Eye, изображает героиню в мини-юбке, с дневником и ручкой в руках.

На церемонии присутствовали Рене Зеллвегер, сыгравшая главную роль во всех четырех фильмах франшизы, автор книг Хелен Филдинг, а также актеры Салли Филлипс, Чиветел Эджиофор и Лео Вудалл, составившие любовный треугольник в новом фильме «Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки».

Филдинг поделилась размышлениями о феномене долговечности своей героини: «Замечательно, что персонаж, начавший так скромно, живет уже почти три десятилетия». По ее словам, Бриджит продолжает находить отклик, потому что воплощает разрыв «между тем, какими мы должны быть, и тем, какие мы на самом деле внутри». Особенно остро это чувство проявляется сегодня, когда молодые женщины сталкиваются с культом фильтрованного совершенства, давлением бодипозитива и тотальным контролем в соцсетях.

Эрик Феллнер, сопредседатель студии Working Title, стоящей за фильмами, отметил, что Бриджит стала первым персонажем ромкома, удостоенным такой чести в Лестер-сквер: «Бриджит — настоящая лондонская героиня, и мы рады, что теперь она будет постоянно присутствовать в самом центре Лондона».

Памятник стал новым элементом туристического маршрута «Сцены на площади» (Scenes in the Square), созданного в 2020 году к столетию британского кинематографа. Теперь Бриджит Джонс присоединилась к другим культовым киногероям, включая Гарри Поттера, Мэри Поппинс и Паддингтона, навсегда оставшись в пантеоне самых любимых экранных икон Лондона — вместе со своими большими трусиками и всем остальным.