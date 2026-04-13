В Лос-Анджелесе стартовали съемки второго сезона шпионской драмы «Мистер и миссис Смит» от Prime Video, где главную роль шпиона Джона Смита исполнит Марк Эйдельштейн. Об этом сообщает Deadline.

К своим ролям вернутся звезды первого сезона Майя Эрскин и Дональд Гловер, причем Эрскин также выступит исполнительным продюсером, в первом сезоне актеры сыграли шпионов Джона и Джейн Смит. Как сообщалось ранее, во втором сезоне появится новая, более молодая пара Смитов. Эйдельштейн был утвержден на эту роль еще в конце 2024 года. Кто сыграет его Джейн, пока не сообщается. Ранее сообщалось, что на эту роль рассматривали Билли Айлиш, затем велись переговоры с Софи Тэтчер, но из-за переноса съемок и конфликта с графиком «Шершней» она покинула проект.

Детали сюжета второго сезона держатся в секрете. В первом сезоне, вышедшем в 2024 году, две одинокие незнакомки (Гловер и Эрскин) устраиваются на работу в таинственное шпионское агентство, которое предлагает им жизнь, полную разведки, богатства и путешествий. Главное условие — фиктивный брак и новые имена: мистер и миссис Смит. По мере выполнения опасных миссий их притворство начинает давать трещину, когда между ними возникают настоящие чувства.

Первый сезон сериала получил 16 номинаций на премию «Эмми» и одержал две победы. Эрскин была номинирована в категории «Лучшая женская роль в драматическом сериале».

Создатели и исполнительные продюсеры — Дональд Гловер и Франческа Слоан. В связи с задержкой производства второго сезона Слоан покинула пост шоураннера и перешла на HBO. В январе 2026 года ее место заняла Анна Оуян Мёнч, работавшая над сериалом «Проблема». В число исполнительных продюсеров также вернутся Ярив Милчан, Майкл Шефер, Стивен Гловер, Энтони Катагас и Фам Удеорджи.