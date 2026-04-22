В городском медиабанке «Мосфото» появились фотографии с международной выставки современного искусства «ВМЕСТЕ». Проект проходит в новом лечебно-диагностическом комплексе Московской городской онкологической больницы № 62 в инновационном центре «Сколково».

Площадка открыта до официального приема первых пациентов, а само здание временно работает как выставочное пространство. Экспозиция занимает около 60 тысяч квадратных метров. В ней участвуют более 200 работ 70 художников, скульпторов и архитекторов. Среди авторов — Миша Most, Дмитрий Аске, Аристарх Чернышев, Саша Фролова, а также зарубежные участники: Максим Петруль (Белоруссия) и Мишель Окпаре (Нигерия). Произведения выполнены в разных жанрах — от паблик-арта до настенной росписи.

Выставка продлится до 17 мая. После завершения большинство объектов останется в онкоцентре и войдет в постоянную экспозицию. Все снимки, опубликованные в «Мосфото», можно бесплатно скачивать и использовать в СМИ и соцсетях при условии указания источника