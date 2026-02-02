С 14 февраля на главной водной сцене «Москвариума» на ВДНХ возобновляются показы масштабного фантазийного шоу «Море снов». Постановка, объединяющая акробатические номера, живых морских обитателей и современные мультимедийные технологии, будет идти до 5 апреля.

В основе спектакля — история девочки Акулины, которая в день своего десятилетия отправляется в путешествие по волшебному океану, чтобы исполнить мечту и подружиться с дельфинами. Ей помогает умная колонка Тетра. Шоу раскрывает темы дружбы, поддержки и смелости в достижении целей.

«Мы стремились создать гармоничное соединение музыки, сюжета и появления животных, чтобы каждый номер был частью единой истории. Эта постановка несёт важные смыслы для зрителей всех возрастов», — отметил режиссёр шоу Вячеслав Кулаев.

В представлении задействованы более 50 артистов различных жанров: воздушные гимнасты, балетные танцоры, синхронисты и кукольники. Для них создано около сотни уникальных футуристических костюмов. Атмосферу подводной сказки усиливают масштабные декорации, 3D-проекции, кинетический свет и лазерные инсталляции, которые превращают сцену в фантастические морские глубины.

«Уникальная водная сцена „Москвариума“ позволила воплотить мир, где реальность и волшебство переплетаются. Мы хотим, чтобы каждый зритель унёс с собой ощущение безграничности фантазии и веру в мечту», — поделился генеральный продюсер «Москвариума» Филипп Кошарин.