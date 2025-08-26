В Москве 19 сентября откроется Музейный центр «Масловка. Городок художников». Он посвящен истории первой в мире арт-коммуны, созданной в 1920-1930-е годы. В пяти домах городка работали около 1300 художников, включая Владимира Татлина, Александра Лабаса, Юрия Пименова, Аркадия Пластова и Эрнста Неизвестного.

Открытие центра начнется с выставки «(Не)видимый Город М.», которая объединит более 100 произведений искусства, документов и работы 50 авторов из разных поколений обитателей Масловки. Экспозиция будет представлена в семи залах, включая «Зал репутаций», «Кабинет» и «Лица Масловки». Среди экспонатов — картины, скульптуры, бытовые предметы и карнавальные костюмы.

«Музейный центр „Масловка. Городок художников“ максимально приближен к мастерским и квартирам художников, что отличает его от традиционных музеев, где произведения искусства навсегда изъяты из той среды, в которой они были созданы, и перемещены в условный контекст „вечности“. Связь с мастерскими стимулирует иное восприятие. Например, глядя на представленные в музее работы Юрия Пименова или Василия Ватагина можно выглянуть в окно и увидеть окна квартир, где они жили, будучи соседями по подъезду. Музей позволяет воссоздать культурный контекст и приблизиться к лучшему пониманию художников, чье искусство часто оценивается в отрыве от реальных обстоятельств, в которых оно создавалось», — поделился научный руководитель Музейного центра «Масловка. Городок художников»

Кирилл Светляков.

Архитектурная концепция музея сочетает исторические элементы, такие как бетонные потолки и аутентичный паркет, с новыми деталями из фанеры. Пространство сохраняет камерную атмосферу, близкую к мастерским художников.

В 2025 и 2026 годах запланированы три выставочных проекта, включая «Год путешествий» о поездках советских художников по миру. Также музей запустит образовательные курсы, лекции и кураторскую школу. Основателем центра является Василий Демин, профессор, исследователь истории Городка художников.