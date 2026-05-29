2 июня в галерее Агентство.ArtRu в Москве открывается персональная выставка художницы Ланы Морозовой «Неспетые песни для возлюбленных». Кураторами проекта выступили Юлия Анненкова и Ева Вишневская. Экспозиция будет работать до 16 июля.

В основе работ Морозовой — скульптурные коллажи из смешанных материалов и техник: текстиля, керамики, металла и фотографии. Сюжеты и образы художница черпает из собственного детства и интернет-культуры. Мемы, цитаты из песен и случайные личные фотографии становятся в ее произведениях частью коллективной памяти.

Проект «Неспетые песни для возлюбленных» представляет собой художественное исследование любовного чувства. Интимные и ироничные работы задают короткую дистанцию со зрителем, вовлекая его в визуально насыщенный диалог. Тактильный характер материалов — ткань, стекло, керамика — создает мотив телесности.