До 10 марта 2026 года в Stella Art Foundation будет работать выставка-спектакль «Картина мира. Твоя» — иммерсивный проект, в котором зритель становится главным героем. Начиная путь с полноразмерной копии советской автобусной остановки, посетитель проходит по тематическим зонам, отвечая на вопросы и выбирая варианты ответов, формируя личный дневник — «транскрипцию своей картины мира».

По словам куратора Анастасии Докучаевой, проект — это смелый эксперимент по исследованию современного медийного сознания. В отличие от традиционных выставок, здесь арт-объекты, созданные художником Александром Тито, рождались из смыслов, заложенных сценаристом Аллой Невечеря, что позволило выстроить целостный драматургический маршрут. Режиссер Иван Рубцов отмечает, что дневник с вариантами ответов — это форма личного отклика и соавторства, создающая образ «живого, ищущего человека».

Маршрут ведет от арт-объекта «Оазис» с водной гладью и видеоинсталляцией, через пространства сменяющихся эмоций и звуков, к свету «Звезды» — хирургической лампы, символизирующей смелость внутренних перемен. Финальный зал — это пространство тишины и саморефлексии. Как отмечает автор и продюсер Марина Степанова, проект задуман как способ замедлиться, отвлечься от повседневных тревог и прислушаться к себе.