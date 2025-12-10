16 декабря в Московском музее современного искусства (MMOMA) на Гоголевском бульваре откроется первая масштабная музейная ретроспектива Ростана Тавасиева «Зайлярис». Выставка, организованная совместно с SISTEMA GALLERY при поддержке генерального партнера Т-Инвестиции, продлится до 15 февраля 2026 года.

Экспозиция представит более чем двадцатилетний период творчества одного из самых самобытных российских художников своего поколения. В нее войдут работы из мастерской Тавасиева, частных коллекций и собрания MMOMA. Кураторами проекта выступили Анна Арутюнян и Андрей Егоров.

Зрители увидят знаковые произведения с использованием цветного искусственного меха и мягких игрушек, включая большой цикл картин в авторской технике «бегемотописи». Отдельный блок выставки посвящен научной фантастике и космосу — от ранних работ, таких как ассамбляж «Милки Вей», до мультсериала «Капля креацина» и новейших живописных серий об искусстве в космическом пространстве. Часть работ будет создана специально для проекта или показана в обновленных версиях.

По словам кураторов, выставка выстроена не хронологически, а как серия связанных мизансцен, где героями выступают плюшевые звери — «меховое воинство» Тавасиева. Через образы милых существ художник иносказательно говорит о философских вопросах человеческого бытия, создавая собственную художественную мультивселенную с эффектами дежавю и закольцованным финалом.