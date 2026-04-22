23 сентября в Центре событий РБК состоится III ежегодная конференция «Ко-Лаб», посвященная физическому и ментальному здоровью, долголетию и повышению качества жизни. Мероприятие ориентировано на практические рекомендации в области доказательной и превентивной медицины.

В деловую программу войдут сессии по онкопрофилактике и ранней диагностике, репродуктивному здоровью, детской медицине, здоровому долголетию и ЗОЖ-привычкам поколений альфа и зумеров. Среди спикеров — профессор Николай Потекаев, главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии Минздрава России; кандидат медицинских наук Дмитрий Мельников; писательница Дарья Донцова; журналистка и блогер Натали Османн; сооснователь конференции Анастасия Полетаева и другие.

Ключевая особенность «Ко-Лаб» — формат научно-популярной дискуссии, в которой лайфстайл-сообщество обсуждает здоровье с медицинскими экспертами, делая академическую информацию доступной для широкой аудитории.

Директор деловой программы Алексей Безымянный (главный врач Диагностического клинического центра № 1 Москвы) отметил, что программа охватывает ключевые аспекты жизни и здоровья, включая детское: от дефицита витаминов до особенностей развития, о которых не знают многие родители. Отдельное внимание уделено онконастороженности и профилактике.

«Рынок здоровья и долголетия сегодня один из самых быстрорастущих. Поэтому мы видим большие перспективы для развития нашей платформы. Год от года к этой теме растет интерес со стороны инвесторов, предпринимателей и научного сообщества. Только за последние 12 месяцев появились десятки новых проектов: от превентивной диагностики до персонализированной нутрициологии и биотеха. Рынок еще далек от насыщения — и все признаки говорят о том, что дальше будет только больше. Это надолго», — считает сооснователь проекта Ольга Пивень.

В рамках конференции также представят новейшие разработки в области медицинского оборудования, косметики, БАДов, суперфудов и спортивных девайсов.