С 31 мая по 1 июня в московском Музеоне пройдет Московский детский фестиваль искусств «НЕБО», который объединит театр и цирк, музыку и танец, науку и литературу, искусство и архитектуру.

«Наш фестиваль — это праздник для всех, кто готов погрузиться в чудесный мир детства, будь то маленькие зрители или взрослые, не утратившие детского любопытства и способности удивляться. На фестиваль приедут талантливые коллективы со всей России, среди них — как известные театры, так и небольшие инклюзивные объединения. На масштабном событии рождаются новые идеи, встречаются разные творческие подходы, а главное — каждый зритель получает возможность прикоснуться к разным формам искусства. Это не просто фестиваль, это яркое событие в культурной жизни города и всей страны», — поделился художественный руководитель Театра Наций и Московского детского фестиваля искусств «НЕБО» Евгений Миронов.

На 12 площадках состоится более 90 событий, среди которых — 6 собственных премьер фестиваля, оперы для детей, научно-фантастический спектакль, социальный цирк, инклюзивные спектакли, спектакль-пантомима и мастер-классы тематических площадок. В программе примут участие театры и коллективы из Москвы и Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Перми, Воронежа, Красноярска, Тобольска, Альметьевска и Калининграда.

Чтобы гости фестиваля могли стать не только зрителями, но и соавторами происходящего, в парке будут работать тематические площадки: Зеленая Школа проведет творческие мастер-классы по ресайклингу, а на площадке Наука и техника пройдут интерактивные занятия Политехнического музея, объясняющие физику возникновения света и звука.

Площадка Литература объединит читки текстов современных российских писателей в исполнении актеров театра «Практика» и выставку иллюстрации лучших детских издательств: «Розовый жираф», «Белая ворона», «Поляндрия», «Пешком в историю» и Издательского дома Мещерякова.

На площадке Музыка и танец гостей фестиваля ждут программа мастер-классов Moscow Music School, концерты ее студентов и выпускников, а также программа по сценическому движению с участием современных хореографов Лаборатории физического театра Monolog Lab. Во главе со Школой архитектуры будущего «СЕТКА» дети создадут фантастические города и построят космический корабль на площадке Архитектура.

В этом году фестиваль подготовил игровые форматы, которые работают с контекстом парка: Тихая зона, где родители с детьми смогут вместе послушать аудиосказки, выставка-игра «Дополненный пейзаж» художника и иллюстратора Ляли Вагановой и выставка-бродилка, которая расскажет тайны скульптур парка искусств «Музеон». Каждый вечер на аллеях и площадях парка будут проходить красочные и шумные шествия уличных театров с участием оркестров и артистов фестиваля — присоединиться к прогулке смогут все желающие.