3 ноября в Еврейском музее и центре толерантности откроется выставка «Люба, Любочка. Любовь Сергеевна Попова. 1889—1924», посвященная выдающейся художнице русского авангарда. Выставка подготовлена совместно с Государственной Третьяковской галереей и Культурным проектом «Энциклопедия русского авангарда».

В экспозиции будут представлены более 280 живописных и графических произведений художницы и ее современников (Пабло Пикассо, Андре Дерена, Анри Ле Фоконье, Казимира Малевича, Александра Веснина, Надежды Удальцовой, Варвары Степановой), эскизы тканей, биографические документы и фотографии, многие из которых будут показаны впервые.

Выставка будет поделена на семь залов, где представлены произведения живописи и графики Любови Поповой, ее учителей и единомышленников. Материалы, связанные с семьей и друзьями, путешествиями, учебой и профессиональной деятельностью художницы, вынесены в отдельные пространства, позволяющие погрузиться в личную жизнь и биографию Любови Поповой.

Выставка посвящена памяти Ирины Прониной (1958—2023), куратора, сотрудницы Третьяковской галереи и исследовательницы русского авангарда.