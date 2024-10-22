С 30 октября по 20 ноября в Музее-усадьбе Муравьевых-Апостолов пройдет седьмая ежегодная выставка «Трын*Трава. Современный русский стиль». Среди участников художники, скульпторы, дизайнеры, декораторы, специалисты по текстилю, художники-керамисты и представители старейших декоративных производств.

Авторы в своих работах размышляют на тему культурных традиций народов России. Экспозиция включает коллекционный и массовый дизайн, декоративно-прикладное искусство и арт. Тема «7я» в этом году сквозная для экспозиции, отдельный зал оформлен как детская.

«Знаково, что седьмой год проведения выставки совпал с Годом семьи. И срез года размышлений творцов тоже совпал с глобальной повесткой. Пожалуй, ни в один предыдущий год не было подано столько заявок с предметами для детей. Это говорит о том, что художники, творцы, погруженные в русский стиль, ощутив свою востребованность и важность своей миссии, все больше думают о новых поколениях, о передаче огня, передаче своей любимой культуры», — рассказывает соорганизатор выставки Ирина Батькова.

Куратор и соорганизатор проекта Светлана Попова отметила, что в этом году они получили около двух тысяч заявок от художников, в итоге из них отобрали около 90 человек. «За семь лет нам удалось развить интерес к изучению русской культуры и стать ориентиром для многих новых проектов», — поделилась основатель, куратор и соорганизатор выставки Элина Туктамишева.