В театре «Геликон-опера» прошла торжественная встреча финалистов основной категории VII сезона Национального открытого чемпионата творческих компетенций «АртМастерс», которая ознаменовала старт финального этапа проекта.

В финал вышли 200 участников из разных регионов России. В этом сезоне соревнования проходят по 20 компетенциям, среди которых веб-дизайн (UX/UI), гейм-дизайн, графический дизайн, драматургия театра и кино, звукорежиссура (FOH), композиция популярной музыки, креативный продюсинг, кураторство выставочных пространств, медиакомпозиция, моушн-дизайн, операторское искусство, сценография, стилистика, техническое продюсирование, фотография, художественное освещение, анимация, VFX-дизайн и другие.

В рамках финала участники создают полноценные творческие проекты. Защиты проходят на партнерских площадках в Москве, Хабаровске и Калининграде — в Universal University, офисе VK, Школе кино и телевидения «Индустрия», Студии звукозаписи Игоря Матвиенко М.А.М.А, Электротеатре Станиславский и других.

Одним из ключевых событий станет коллаборация финалистов компетенций «Композитор популярной музыки», «Стилист», «Моушн-дизайнер» и «Графический дизайнер» в формате мультимедийного шоу ArtMaster «Музыка большой страны». Проект посвящен многонациональной культуре России: каждый номер основан на культурной идентичности одного из 10 регионов. В шоу примут участие молодые артисты AGUTEENS FEST.

Замминистра науки и высшего образования России Ольга Петрова отметила: «Для меня „АртМастерс“ — это настоящая вселенная, которая каждый год зажигает новые звезды. Здесь встречаются талантливые ребята со всей нашей большой страны и получают возможность общаться с профессионалами, которые создают индустрию. Уже сам статус финалиста „АртМастерс“ — это важный этап и своеобразная путевка в профессиональную жизнь».

Директор АНО «АртМастерс» Борислав Володин подчеркнул: «В финале Чемпионата собрались молодые профессионалы, которые уже определяют, каким будет творческое пространство нашей страны. Они все победители — независимо от итогового результата. Наша задача — не только поддерживать их профессиональный рост, но и создавать условия, в которых их компетенции будут востребованы в реальных проектах, в культуре, бизнесе, медиа и других сферах».

Победители получат денежные сертификаты: за первое место — до 750 тыс. рублей, за второе — до 500 тыс., за третье — до 250 тыс. Также финалисты смогут пройти стажировку, трудоустроиться и интегрировать свои работы в реальные проекты. Статус финалиста и победителя будет учитываться при поступлении в вузы по профильным направлениям.

Кульминацией чемпионата станет гала-концерт на Новой сцене Большого театра, где пройдет церемония награждения победителей.