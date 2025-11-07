На кинозаводе «Москино» 6 ноября начал работу международный форум «Культура. Медиа. Цифра», который собрал более 160 спикеров из 20 стран. В первый день мероприятия участники обсудили кинопроизводство, экспорт креативных индустрий, влияние блогеров, феномен анемойи и трансформацию межличностных отношений в цифровой среде.

Открывая форум, министр Правительства Москвы, руководитель Департамента культуры города Алексей Фурсин заявил о планах развития столицы как центра международного кинопроизводства. «Москва как столица старалась объединить не только всероссийские, но и международные мероприятия в сфере креативных индустрий, включая кино, моду, арт, дизайн», — отметил Фурсин. Он сообщил о создании в городе инфраструктуры для креативных индустрий, включая крупнейший в мире кинопарк натурных декораций и кластер видеоигр в «Сколково» с более чем 40 резидентами.

Генеральный директор АНО «Москино» Георгий Прокопов сообщил о механизмах поддержки кинопроизводства в Москве. По его данным, система городских рибейтов позволяет компенсировать до 30% расходов на съемки. «Мы надеемся на совместную работу с нашими партнёрами, с которыми у нас общий культурный код», — заявил Прокопов.

В рамках форума состоялась дискуссия с участием индийских блогеров Адитьи Бхата, Каточа Арьяна и Бханушали Бхавина, которые прибыли в Москву для съемок веб-сериала для платформы Jio. Они отметили архитектуру города и возможности для креативных проектов, а также назвали форум площадкой для обмена опытом между Россией и Индией.

На сессии, посвященной цифровому дейтингу, телеведущая Роза Сябитова и блогер Ольга Парфенюк обсудили влияние технологий на межличностные отношения. Сябитова заявила, что онлайн-знакомства являются инструментом, а настоящие чувства формируются при личном общении. Парфенюк отметила, что цифровые форматы расширяют возможности для коммуникации.

Эксперты также рассмотрели феномен анемойи — ностальгии по непережитым эпохам через культурные коды. В обсуждении были упомянуты такие тенденции, как интерес к винилу, моде 2000-х годов и винтажным вещам. По мнению участников дискуссии, обращение к ретро-образам является реакцией на цифровизацию современного общества.

Форум продолжит работу 7 ноября. В программе второго дня заявлены дискуссии о масштабировании контента, участии брендов в формировании сообществ и роли телевидения в условиях развития цифровых платформ.