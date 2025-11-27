27 ноября в столице начала работу первая Московская международная неделя видеоигр — масштабное событие, объединяющее профессиональное сообщество, игроков и креативные индустрии. Мероприятие продлится до 30 ноября и включает деловые сессии, игровую выставку, образовательную программу, турниры и интерактивы.

В программе мероприятия запланировано более 50 деловых сессий с участием свыше 200 экспертов. Хедлайнером программы станет Мин Ле, известный как создатель Counter-Strike. В своем выступлении он расскажет о зарождении эпохи мультиплеерных шутеров и поделится размышлениями о подходах к созданию игр.

Выставочная зона недели видеоигр объединит более 60 компаний. Среди участников — 1C Game Studios, которая представит новую игру серии «Ил-2» «Одесса и Ленинград: оборона и освобождение» и тактический шутер «Калибр». Игровая платформа Фогейм продемонстрирует Lineage 2 и новинку Blade & Soul NEO. На стенде Astrum Entertainment будут представлены Warface, Atomic Heart, Perfect World и другие проекты.

Особенностью выставки станет разнообразие жанров. Студия «Сайберия Нова» покажет приключенческий экшен «Земский собор» о событиях 1613 года, Game Art Pioneers — хоррор-новеллу «Зайчик» по рассказу Дмитрия Мордаса, а студия «Смола» — игру «Русы против ящеров 2».

В турнирной программе примут участие 83 региона России. На площадках в Сколково пройдут шоу-турнир по NBA2K «Moscow Game Hub Basket Cup» с участием профессиональных игроков и финал отборочных игр на чемпионат мира по Point Blank. Участники смогут встретиться с чемпионом мира по CS Михаилом Dosia Столяровым и популярными стримерами WELOVEGAMES и Hard Play.

Мероприятие организовано Агентством креативных индустрий Москвы при столичном Департаменте культуры. Цель события — продемонстрировать российские игровые разработки и столичную инфраструктуру для развития индустрии видеоигр.