Режиссер Алексей Учитель («Прогулка») начал съемки фильма о композиторе Дмитрии Шостаковиче. Рабочее название картины — «Шум времени».

По словам режиссера, подготовительные работы над проектом велись более трех лет. Производством картины занимается киностудии «РОК».

Учитель отметил, что фильм будет не классическим байопиком, а «историей-притчей о гении». Роль Шостаковича исполнит Олег Савцов («Плевако»). В съемках фильма также принимают участие актеры Полина Цыганова, Мария Смольникова, Дарья Балабанова, Евгений Цыганов, Лев Зулькарнаев, Никита Кологривый и другие.

«В кино невозможно уместить всю жизнь Шостаковича, даже если будет сериал. Начиная с детства и до самой смерти в его жизни было столько событий, столько поворотов, связанных и с его близкими, и с профессией, и с болезнями, и, конечно, с любовью. На долю композитора выпало слишком много испытаний, и из этого объема материала создать сценарий оказалось непросто. Эмоциональная составляющая имеет огромное значение. И на этом будет строиться очень многое в фильме», — рассказал режиссер.

Авторы сценария фильма: Александр Миндадзе и Александр Терехов. В работе над созданием костюмов участвовали: Надежда Васильева, создавшая культовый образ Сергея Бодрова в «Брате», и Владимир Никифоров. За постановку отвечают Сергей Астахов и Юрий Клименко.

Съемки пройдут как в Москве, так и в Санкт-Петербурге. Премьера фильма состоится в 2026 году.