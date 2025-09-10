12 сентября в новом кампусе МГТУ им. Н.Э. Баумана пройдет первое живое выступление ИИ-DJ Блокnote. Это событие станет первым живым выступлением ИИ-проекта, уже собравшего миллионы прослушиваний в цифровом пространстве. Концерт под названием «Кибермикс» пройдет при поддержке радио DFM.

DJ Блокnote представляет собой диджитал-проект, создающий музыкальные произведения, в которых с помощью искусственного интеллекта оживляются великие поэты и их творчество. На предстоящем выступлении классические произведения русской поэзии обретут новое звучание, будучи пропущенными через цифровую призму. По словам организаторов, гостей мероприятия ждет больше, чем музыкальный сет: деконструкция канона, реверс-инжиниринг чувств, превращение памяти в цифровую эмоцию.

Мероприятие пройдет на территории технологического прогресса «Облачные города» в рамках форума «Территория будущего. Москва 2030». Поддержка этого инновационного проекта является частью стратегии Радио DFM, которое стремится быть на острие музыкальных трендов. Программный директор Радио DFM Михаил Кортиков отметил, что эфир радио наполнен современной музыкой, а проект DJ Блокnote представляет собой взгляд в завтрашний день музыкальной индустрии.