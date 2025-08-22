13 сентября на главной сцене «Портала 2030—2050» выступит французский диджей Willy William. На территории электронной музыки он исполнит сеты со своими лучшими треками, включая Trompeta, Life Is Life (C’est la vie) и Cuentale.

Willy William — французский диджей, пятикратный лауреат Billboard Latin Music Awards и четырежды номинант Latin Grammy, сочетает в музыке электронные звуки с латинскими и африканскими мотивами. Мировую известность ему принесли хиты Ego и трек с более чем 1 млрд прослушиваний, который 12 недель возглавлял чарт Billboard Hot Latin Songs.

В этот же день на главной сцене выступит Bliss — первый диджей из ОАЭ, чей трек про Дубай вошел в мировые топы на iTunes. Исполнитель сотрудничал с Drake, Beyonce, Swedish House Mafia, 50 Cent, Martin Garrix и другими мировыми звездами. Вход на мероприятие является бесплатным.

Крупнейшее событие в мире электронной музыки «Портал 2030—2050» пройдет в Москве с 29 августа по 14 сентября в рамках форума «Территория будущего. Москва 2030». Мероприятие, которое состоится во второй раз, соберет на кинозаводе «Москино» более 110 диджеев из 12 стран мира, включая мировых звезд электронной сцены.