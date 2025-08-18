С 17 августа по Москве начал курсировать первый кинотрак в рамках Московской международной недели кино. Об этом RTVI рассказали организаторы Московской международной недели кино.

Мобильный кинотеатр с большим экраном в кузове будет показывать фильмы на более чем 10 городских площадках, включая парк «Красная Пресня», Парк Горького, усадьбу Кусково, Кинопарк «Москино», комплекс бизнес-класса N’ICE LOFT, ЖК Первый Нагатинский, Парк Фудхолл, фудмолл «Три вокзала. Депо» и другие локации. Первый показ состоится 17 августа в Парке Горького с демонстрацией фильмов «Пальма 2» и «Москва слезам не верит». Всего в программе — более 30 картин из России, США, Франции, Италии и других стран.

26 августа на Патриарших прудах пройдет первый в России открытый благотворительный аукцион кинореквизита. На торги выставят более 10 лотов из известных российских фильмов и сериалов, включая «Лёд», «Магомаев» и «Беспринципные». Вырученные средства направят в благотворительный фонд.

Московская международная неделя кино также включает деловую программу с участием представителей более 20 стран, кинопоказы, встречи с режиссерами и актерами. Мероприятия пройдут в кинотеатрах «Москино» и парках столицы.