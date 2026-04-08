29 апреля в Музее «Новый Иерусалим» начнет работу выставка «(НЕ)известный. Константин Горбатов», приуроченная к 150-летию со дня рождения одного из ярчайших представителей русского импрессионизма. Проект объединит свыше 80 экспонатов и представит результаты исследования, посвященного жизни автора и истории его коллекции.

Выставка — не просто ретроспектива творчества мастера, а хроника неоднозначной судьбы русского художника-эмигранта, показанная через живопись, письма, фотографии и архивные документы. Куратор проекта — искусствовед Ксения Новохатько, сокуратор — научный сотрудник Музея «Новый Иерусалим» Елена Жихарева.

Главная идея проекта — не только представить творчество и судьбу художника, но и проиллюстрировать, как его работы нашли новый «дом» — им стал Музей «Новый Иерусалим». Экспозиция площадью 600 м² объединит графические и живописные работы мастера, сценографические инсталляции и мультимедийные элементы.

Погружающим элементом станет зона, отсылающая к интерьерам берлинской квартиры, где художник провел последние дни жизни вместе с супругой Ольгой Александровной. Именно там после прихода Красной армии было обнаружено оставленное наследие: полотна, прислоненные к стенам, личные вещи и неотправленные письма. Одно из них, адресованное профессору в Лондон, хранится в архиве музея: «После войны прошу все мои картины отправить в Академию художеств в Ленинграде».

Завещание было частично исполнено: в 1946 году картины и документы передали в Москву, а затем в фонды Музея «Новый Иерусалим» (тогда — Московского областного краеведческого музея). Сегодня музей — главный хранитель живописного наследия Горбатова: в фондах более ста его работ разных периодов.

«Мы не только познакомим гостей с художественным мастерством, но и проведем по жизненному пути, расскажем историю его полотен и того, как они обрели дом в нашем музее», — отметила генеральный директор музея Анна Антипенко.

Выставка будет интересна самой разной аудитории: от специалистов в области искусства до семей с детьми. Для юных гостей подготовлены краткие версии этикеток с пояснениями, вовлекающие в исследование и диалог с родителями. Также запланированы экскурсии, лекции, аудиогид и фильмы, позволяющие глубже познакомиться с творчеством и биографией художника.