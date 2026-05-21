20 мая 2026 года в Нижнем Новгороде состоялось торжественное открытие Международного фестиваля искусств «ЧЕЛОВЕК АЛЬФА / ALFA HUMAN». Фестиваль продлится до 31 мая и охватит более десяти площадок, включая Чкаловскую лестницу, Пакгаузы на Стрелке и усадьбу Рукавишниковых.

Центральным событием открытия стала оперная инсталляция «ДАНТЕ. ВОСХОЖДЕНИЕ» по мотивам «Божественной комедии», развернувшаяся на Чкаловской лестнице. Режиссёр Юрий Квятковский превратил знаковую достопримечательность в монументальную декорацию для сайт-специфик перформанса. Пространство лестницы разделили на двенадцать аллегорических зон, а зрителям предлагалось физически преодолеть более пятисот ступеней, следуя за героем Данте.

В инсталляции прозвучали произведения барокко в исполнении оркестра Pratum Integrum и солистов Нижегородского театра оперы и балета. Завершилось восхождение хоровым исполнением гимна Хильдегарды Бингенской и «Аве Мария» Томаса Луиса де Виктории.

В программе фестиваля также запланированы выступления Хиблы Герзмавы, Теодора Курентзиса с оркестром musicAeterna, Дмитрия Синьковского, Бориса Березовского и других артистов. 30 мая в Парке 800-летия состоится марафон электронной музыки с хедлайнером HOSH. Фестиваль включает научно-просветительские лекции и аудиоинсталляцию на основе записей фирмы «Мелодия».

Художником года 2026 выбран Эрик Булатов, чье творчество ляжет в основу графической партитуры на стыке музыки и искусства. Организаторы подчеркивают, что проект объединяет наследие, академическую музыку и науку, доказывая способность искусства преображать пространство и человека.