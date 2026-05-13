С 20 по 31 мая 2026 года в Нижнем Новгороде состоится первый Международный фестиваль искусств «Человек Альфа / ALFA HUMAN». Ежегодное мультидисциплинарное событие развернется более чем на десяти городских площадках и призвано стать международной интеллектуальной платформой, объединяющей науку, технологии и искусство. Вдохновением для концепции послужила ренессансная идея универсального знания, где музыка и визуальные искусства выступают инструментами познания мира.

Организаторы фестиваля делают акцент на синтезе академической музыки, науки и новаторства. В программе заявлены выступления звезд мировой и российской сцены: дирижер Теодор Курентзис, народная артистка России Хибла Герзмава, пианист Борис Березовский, скрипач и контратенор Дмитрий Синьковский, а также международные участники из Франции, Уругвая, Швейцарии, Италии, Бразилии, Японии, Армении и Южной Кореи. Среди них — уругвайский дуэт Batimento, лютнист Лука Пьянка и гитаристка Эдит Пажо. Репертуар включает произведения Баха, Рахманинова, Равеля, Дебюсси, Глазунова и других классиков.

Научно-просветительская программа объединит лекции, паблик-токи и дискуссии о связи звука, образа и алгоритмов. Рядом с музыкой Генделя и Дебюсси окажутся генетика и искусственный интеллект. Среди спикеров — доктора искусствоведения Юлия Векслер, Марина Раку, Лариса Кириллина и кандидат искусствоведения Ярослав Тимофеев. Партнерами выступают Государственный институт искусствознания и Лаборатория «Культура» МФТИ.

Специальные сайт-специфик проекты включат перформансы и музыкальные маршруты, интегрированные в городскую среду. География фестиваля охватит Чкаловскую лестницу, Пакгаузы, филиалы Нижегородского государственного художественного музея, Волго-Вятский филиал ГМИИ им. А.С. Пушкина (Арсенал), Усадьбу Рукавишниковых и Парк 800-летия Нижнего Новгорода.

Открытие фестиваля 20 мая ознаменуется оперной инсталляцией режиссера Юрия Квятковского «Данте. Восхождение» на Чкаловской лестнице. Масштабный перформанс в жанре пастиччо по мотивам «Божественной комедии» превратит знаковое место в монументальную сцену на фоне волжского заката. Закрытие пройдет 31 мая на Стрелке — у слияния Оки и Волги. Там состоится мировая премьера сюиты «Иван-царевич» по пьесе Островского современного композитора Алексея Сюмака, после чего оркестр Нижегородского театра оперы и балета исполнит произведения Глазунова и Дебюсси.

Художником фестиваля 2026 года выбран классик концептуализма Эрик Булатов. Его работа «Свобода» легла в основу графической партитуры, созданной композитором Алексеем Сюмаком. Кроме того, для зрителей разработано специальное приложение, позволяющее каждому создать собственную партитуру на основе картин художника