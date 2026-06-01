В Нижнем Новгороде стартует проект «ИИ-лето» — программа бесплатных образовательных событий о практическом применении искусственного интеллекта в архитектуре, проектировании, образовании и креативных индустриях. Организаторы проекта — команда «Ниша», независимое сообщество нижегородских архитекторов. Соорганизатором конференции выступит Университет НЕЙМАРК.

Программа начнется в июне и включит серию онлайн-встреч, посвященных цифровым инструментам и нейросетям в архитектурной сфере. Задача проекта — осмыслить технологическую трансформацию в профессии и ответить на вопросы: как меняется роль архитектора, где проходит граница между автоматизацией и авторством и как интегрировать AI-инструменты в повседневную практику.

Специально для проекта эксперты, работающие по всему миру (США, Испания, Дания, Нидерланды, Казахстан), расскажут, как применять нейросети в проектировании — от мастерпланов до благоустройства, разберут реальные кейсы, протестируют инструменты и помогут внедрить их. Формат эфиров позволит подключиться к программе из любой точки мира.

Ключевым событием «ИИ-лета» станет конференция «Ниша. Архитекторы и искусственный интеллект», которая пройдет 25 июля в Доме Архитектора. В программе примут участие более 20 российских и зарубежных архитекторов, исследователей и представителей технологических компаний. Помимо лекций и дискуссий, участников ждут разборы кейсов, презентации AI-инструментов и открытые обсуждения будущего профессии.

Среди спикеров — Александр Каменев, директор и основатель Aino, AI-агента для анализа ГИС-данных; Артем Тохтуев, сооснователь платформы Urbansketch.pro; Нитсан Бартов, архитектор в датском бюро Henning Larsen; Мориц Ричель, сооснователь студии Romantic Technology и создатель AI-инструмента Raven. Модератором блока об архитектурном образовании выступит декан школы МАРШ Никита Токарев.