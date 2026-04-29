В Музее «Новый Иерусалим» 29 апреля открылась выставка «(НЕ)известный. Константин Горбатов», приуроченная к 150-летию со дня рождения яркого представителя русского импрессионизма. Проект рассказывает не только о творчестве мастера, но и о его неоднозначной судьбе художника-эмигранта — через живопись, письма, фотографии и архивные документы.

Экспозиция площадью 600 м² объединила около 80 графических и живописных работ, сценографических инсталляций и мультимедийных элементов. Посетители смогут проследить путь Горбатова от детства в Самарской губернии до финала в освобождённом Берлине. Куратор проекта — искусствовед Ксения Новохатько, сокуратор — Елена Жихарева.

Центральным элементом стала зона, отсылающая к интерьерам берлинской квартиры, где художник провёл последние дни с супругой. Именно там после входа Красной армии обнаружили его наследие: полотна, личные вещи и неотправленные письма. В одном из них Горбатов просил после войны отправить все картины в Академию художеств в Ленинграде. Завещание частично исполнили в 1946 году, а позже работы поступили в фонды «Нового Иерусалима».

Музей — главный хранитель живописного наследия Горбатова. В фондах — более ста его работ разных периодов, включая этюды, вывезенные из России в 1922-м. Художник скончался 24 мая 1945 года в возрасте 69 лет.

Выставка учитывает также интересы юных гостей: к этикеткам добавили детские версии с краткими пояснениями. Для посетителей также подготовили экскурсии, лекции и аудиогид. Проект продлится до осени.