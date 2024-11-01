С 13 по 15 ноября в ОАЭ пройдет международный бизнес-форум «Мир возможностей». Участникам покажут русский оперный бал в театре Dubai Opera.

На площадке форума обсудят выстраивание долгосрочного экономического сотрудничества, развитие транспортно-логистических коридоров, тренды инвестиций в странах BRICS и Глобального Юга и другие актуальные вопросы. Помимо экономического трека на «Мире Возможностей» поднимут темы ИТ, инноваций, креативной индустрии, образования, здравоохранения и туризма. Invest Hub, который пройдет в рамках форума, соберет на одной площадке более 100 инвесторов и стартапов из разных стран.

«Ключевые задачи форума — развитие глобальной площадки для сотрудничества представителей делового сообщества, официальных лиц России и ОАЭ и международных организаций, поиск возможностей для расширения бизнеса и новых рынков сбыта с использованием общих ресурсов и опыта ближневосточных и российских компаний», — заявил президент Корпорации «Синергия» Вадим Лобов.

В числе спикеров форума — заместитель Министра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев, государственный министр внешней торговли ОАЭ Тани бин Ахмед Аль Зейуди, Президент торгово-промышленной палаты Российской Федерации Сергей Катырин, председатель Российско-Эмиратского делового совета Сергей Горьков, заместитель Председателя Государственной Думы Федерального собрания РФ Борис Чернышов, председатель правления АО «Корпорация МСП» Александр Исаевич и другие.