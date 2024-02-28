В Санкт-Петербурге начались съемки многосерийного исторического сериала «Павел. Первый и последний» об императора Павле I — сыне Екатерины Великой. Проект создается Первым каналом, компаниями «Cosmos studio» и «Look Film» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

Павел I должен был занять российский престол после смерти Петра III в 1762, но на трон взошла его мать — Екатерина II. Престол он занял лишь после ее смерти в 1796 году. Его правление ознаменовалось рядом реформ, но не все ему удалось завершить — в 1801 году он был убит в своей же спальне заговорщиками.

«Перед нами стоит непростая задача — рассказать зрителю о самом противоречивом российском императоре и ответить на вопрос: „Кто такой Павел I?“. Проблема в том, что большинство историков во многом относились к его личности скептически и даже предвзято. Поэтому нам пришлось буквально перерыть все возможные исторические документы, поднять его переписки с матерью и женами. На основе этого материала мы написали историю не об императоре, а в первую очередь о человеке», — рассказывает режиссер проекта Александр Котт.

Роль молодого императора Павла I исполнит Денис Власенко («Страсти по Матвею»). В сериале также снимаются Наталья Суркова, Кирилл Кяро, Алексей Барабаш, Владимир Стеклов, Артем Крылов, Александр Чевычелов, Евгений Харитонов, Дарья Коныжева и другие. Съемки пройдут в Санкт-Петербурге, Москве и Ростове.