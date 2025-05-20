С 12 июля по 28 сентября в Музее-заповеднике «Горки Ленинские» пройдет паблик-арт фестиваль «Заповедное». По словам организаторов, этот проект — самый масштабный фестиваль современного искусства в Московской области по количеству участвующих художников и представленных объектов.

Свои паблик-арт объекты специально для фестиваля создадут более 30 художников и художественных объединений из разных городов России. Среди них: Дмитрий Гутов, АСИ (Стас Шурипа и Анна Титова), Сергей Катран, Алексей Лука, Павел Зуданов, Ольга Божко, Ульяна Лев, Александр Кривошапкин, Гриша Joy, Елена Тормышева, Алена Троицкая, Елена Алексеева, Оксана Афанасьева, Денис и Наталья Лотаревы, Елизавета Вербицкая, Елена Соловьева, Юлия Баранюк, Юра Чернышев, Света Метсо и Никита Пермяков, Данил Danot, Алена Ковалли, Laznes (Илья Фомин), Анна Салимзянова, Дарья Морозова, Полина Крутова, GALOLBO, Михаил Чулов, Cultech (Дима Чуйко и Елена Тормышева), Марина Грекова, Саша Нестеркина, Анастасия Белякова. Работы разместятся в старинной конюшне начала XX века, парковой зоне и лесу на территории Музея-заповедника «Горки Ленинские».

Восемь художников создадут проекты для параллельной программы. Это группа Mappa Mundi, Юлия Баранюк, Анна Не, Маша Иванова, Наталья Кранкова, Елена Деми-дова, Марина Аристова, Тати Воронина.

В первые дни открытия запланирована насыщенная программа, погружающая в пространство «Заповедного». Здание исторической конюшни превратится в настоящую лабораторию современного перформанса, танца и поэзии. В бывшем коровнике появится специальное пространство для театральных представлений и концертов. На большой поляне откроется детская зона с мастер-классами и спектаклями. Также в программе — серия лекций и паблик-токов с художниками, кураторами и арт-маркет, где можно будет приобрести предметы искусства.

Паблик-арт объекты, созданные современными художниками специально для фестиваля «Заповедное», можно будет увидеть с 12 июля до 28 сентября. Гости смогут посмотреть экспозицию с медиаторами или самостоятельно. Также по выходным будет проходить параллельная программа.