В Pogodina Gallery с 4 сентября по 12 октября пройдет выставка Ивана Симонова «Даждь нам хлеб насущный». Проект представляет хлеб как универсальный символ, объединяющий культурные, социальные и религиозные контексты.

В своей новой серии работ художник раскрывает этот образ через призму человеческих желаний и повседневных нужд. Основные элементы — земля, небо и хлеб — становятся метафорами физического и духовного: земля как воплощение материального, небо как стремление к духовному познанию, а хлеб как необходимость, объединяющая оба начала и являющийся ежедневной потребностью. Экспозиция включает скульптуры, ассамбляжи и живописные работы, созданные специально для проекта.

Выставка выстроена как многослойное высказывание, в котором переплетаются библейские притчи, мифологические отсылки и бытовые выражения. Проект входит в параллельную программу Ярмарки современного искусства Cosmoscow.

Художник Иван Симонов, родившийся в 1991 году, окончил Московский государственный институт культуры по специальности «Режиссер театрализованных представлений и праздников». Обучение в 3-м Московском Кадетском корпусе повлияло на его интерес к социальной проблематике в искусстве. В 2016 году Симонов создал уличный проект #маленькиелюди, сочетающий документальную фотографию и микропостеры для исследования социальных взаимодействий.

Проект #маленькиелюди принес художнику победу в конкурсе «Best of Russia — 2017» и номинацию на Премию Курехина в 2020 году. В 2021 году Симонов стал первым российским художником, создавшим специальную ливрею для пассажирского самолета авиакомпании S7 Airlines. Он участвовал в 5-м сезоне Открытых Студий на Винзаводе и стал лауреатом художественно-исследовательского проекта City Says в Архангельске. Работы художника находятся в музейных и частных коллекциях в России и за рубежом.