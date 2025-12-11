Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина представляет с 11 декабря 2025 года по 15 марта 2026 года монографическую выставку «Марк Шагал. Радость земного притяжения». Экспозиция размещается в Главном здании музея в Белом зале и залах 19 и 20.

Куратором проекта выступила Евгения Петрова, главный эксперт Русского музея по научной и издательской деятельности. Выставка впервые за четыре десятилетия представляет в стенах ГМИИ творчество Маркa Шагала, фокусируясь на произведениях «русского периода» (конец 1900-х — 1922 гг.).

Основу экспозиции составляют работы из отечественных музейных и частных собраний. Специально для проекта был реконструирован зрительный зал Еврейского камерного театра, для которого Шагал в 1920 году создал девять панно. Посетители также увидят письмо художника в дирекцию театра с просьбой сделать его работу доступной для широкой публики.

Выставка включает знаковые произведения, такие как «Над городом» и «Прогулка», а также работы «витебской серии». Представлена инсталляция «Комната семьи Шагал» с подлинными предметами мебели из дома художника в Витебске. В экспозицию вошли ранее не выставлявшиеся работы, включая цикл рисунков, посвященных Первой мировой войне, оригинальные иллюстрации к сказкам Дер Нистера (Пинкаса Кагановича) 1917 года, а также иллюстрации к поэме Н.В. Гоголя «Мёртвые души» (1923—1926) из собрания Пушкинского музея.

В рамках образовательной программы запланирован цикл просветительских лекций и инклюзивные мероприятия, включая экскурсии с переводом на русский жестовый язык и тактильные модели. Параллельно, 11 декабря, в Волго-Вятском филиале ГМИИ им. А.С. Пушкина открылась выставка библейской графики Марка Шагала.