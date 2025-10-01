В ГМИИ им. А. С. Пушкина открылась выставка «Благороднейшие из тканей. Западноевропейские шпалеры XVI—XVIII веков», где представили редкие и художественно значимые образцы «тканых картин» из собрания музея. Экспозиция включает девять настенных безворсовых ковров, которые служили украшением интерьеров и позволяют проследить эволюцию этого искусства: от разнообразных по тематике южнонидерландских работ XVI века до произведений французского «большого стиля» XVII и XVIII столетий.

Как отметил заместитель директора ГМИИ по научной работе Илья Доронченков, шпалеры — это та часть коллекции, которая экспонируется крайне редко. «У нас коллекция не очень большая, но состоящая из очень достойных и качественных предметов, — подчеркнул он. — Этот род искусства вышел из употребления после XVIII века, а в наше время он носит более декоративный и менее эффектный характер, чем в свой золотой век».

Особой гордостью выставки являются две шпалеры, приобретенные музеем в 2014 году и показанные впервые. По словам куратора Елены Пильник, старшего научного сотрудника отдела старых мастеров, самой раритетной и лучшей вещью является шпалера начала XVI века «Триумф Славы». «До сих пор, каждый раз, когда я ее вижу, не верю, что она к нам попала», — призналась Пильник. К числу наиболее ценных произведений относится и брюссельская шпалера конца XVI века «Триумф Помпея».

Выставка наглядно демонстрирует смену художественных лидеров в шпалерном производстве. Если в XVI веке доминировали южнонидерландские центры вроде Брюсселя, то к началу XVIII столетия законодателем стиля стала французская Королевская мануфактура Гобеленов, основанная в 1667 году. Именно ее продукция оказала огромное влияние на все европейское производство, а фамилия Гобелен стала нарицательным названием для шпалер.

Экспозиция выстроена хронологически: эпоха XVII века представлена работами по композициям Симона Вуэ и Шарля Франса Поэрсона, а завершают выставку два произведения XVIII века, одно из которых — гобелен «Авруст» из серии «Месяцы Луки» — знаменует триумф французской шпалеры и ее преемственную связь с южнонидерландской традицией. Выставка продлится до 4 ноября.